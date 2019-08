Terrasini, cambio al vertice del comando dei carabinieri: il sindaco saluta il maresciallo Balducci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo tre anni alla guida della locale Stazione dei carabinieri, il comandante Giuseppe Balducci lascia Terrasini. Nominato sottotenente dei carabinieri, frequenterà per due anni un apposito corso di formazione e aggiornamento presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma prima di riprendere la sua attività sul territorio.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione e dell’intera collettività terrasinese, intendo esprimere sinceri ringraziamenti e gratitudine al maresciallo Giuseppe Balducci - dichiara il sindaco Giosuè Maniaci - per l’impegno profuso e per l’importante attività svolta a beneficio della sicurezza del nostro paese. Il comandante ha dimostrato speciali doti umane che lo hanno portato a esercitare il compito a lui assegnato con la fermezza conseguente non solo all’autorità ma anche al consenso che la popolazione terrasinese gli ha da subito riconosciuto per la dimostrata autorevolezza di uomo e di ufficiale dello Stato.Oltre all’impegno professionale, ha mostrato costante dedizione nel controllo minuzioso del territorio, attenzione alla tutela delle tradizioni di questo territorio ed alle esigenze dei meno abbienti, collaborando con lealtà con l’Amministrazione comunale e dando prova di grande senso delle istituzioni. Ringraziamo, quindi, il maresciallo Giuseppe Balducci - conclude il primo cittadino - per l’ottimo lavoro svolto in qualità di comandante della Stazione dei carabinieri di Terrasini, gli manifestiamo l’affetto dell’intera comunità locale, per la quale è stato valido punto di riferimento, e gli auguriamo un proficuo e luminoso prosieguo della sua carriera e della sua attività a presidio del territorio nazionale”.