Giuseppe Arena confermato alla guida dell’Anap Sicilia

Il messinese Giuseppe Arena, 77 anni, è stato riconfermato alla guida dell’Anap Sicilia, l'associazione nazionale anziani e pensionati, costituita all’interno di Confartigianato. Arena è stato eletto alla presenza di tutti i presidenti provinciali dell’Anap della Regione e del segretario regionale di Confartigianato Sicilia. Alla vice presidenza, sono stati nominati Giusto Arnone, vice presidente vicario e Primo Giovanni De Rose.

Per Arena, artigiano parrucchiere in pensione con esperienza di oltre 50 anni nel sistema Confartigianato, la riconferma è sicuramente una marcia in più, un nuovo stimolo ad andare avanti nel buon lavoro già intrapreso quattro anni fa per sollevare dinnanzi alle istituzioni le richieste e le problematiche dei pensionati del lavoro autonomo.

“La presidenza regionale dell’Anap – dice Giuseppe Arena – è un incarico che mi inorgoglisce e che porto avanti da anni con grande carica ed entusiasmo. Sarò nuovamente alla guida di una squadra ben coesa, coadiuvato dal buon lavoro di tutti i presidenti provinciali. Personalmente faccio anche parte della giunta nazionale dell’Anape questo è sicuramente un punto di forza, che ci consente, come Anap Sicilia, un confronto diretto e immediato con i nostri referenti nazionali. Quotidianamente ci battiamo per tutelare i nostri anziani, per portare avanti campagne sulla sicurezza ma anche per organizzare manifestazioni ludiche che possano coinvolgere i nostri associati. Quindi non solo battaglie sindacali, ma tutto ciò che può rendere migliore la nostra qualità della vita”.

L’obiettivo principale dell’Anapè infatti quello di garantire a tutti i cittadini anziani pensionati, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali. I valori della giustizia e della solidarietà ispirano l’azione dell’Anap.