Giurisprudenza, si staccano pezzi di cornicione: ferita studentessa

Una studentessa universitaria di 20 anni è rimasta ferita in seguito alla caduta di alcuni pezzi di cornicione che si sono staccati dalla sede di Giurisprudenza in via Maqueda. La ragazza è stata colpita di striscio all'altezza del collo. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il prospetto del palazzo. Il cornicione che si è staccato fa parte del balcone della presidenza della facoltà. L'episodio si è verificato intorno alle 14. La studentessa - ancora sotto shock - è stata soccorsa ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. E' stata poi portata a casa dal padre.