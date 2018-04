Mostra Bias 2018, presente anche Giovanni Leto con tre grandi opere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovanni Leto è presente con tre grandi opere alla Mostra BIAS 2018 | Palermo, Sicilia * Venezia * Egitto * Israele Biennale Internazionale d’Arte Sacra delle credenze e religioni dell’umanità. La Biennale, come già nella prima edizione del 2016, coinvolgerà importanti luoghi storici, culturali e religiosi della città di Palermo del Quartiere Cassaro, la novità del 2018 è l’apertura di padiglioni diffusi sul territorio siciliano, egiziano ed israeliano anche sotto forma anche di work-shop. L’inaugurazione è sabato 14 aprile 2018 alle ore 18:30 a Palazzo Belmonte Riso (sede del Polo Museale di Arte Contemporanea della Regione Siciliana), a seguire, alle 21,00 il Concerto di Inaugurazione nella Cattedrale di Palermo e alle 22,30 la processione UNHCR dalla Cattedrale a Via Maqueda all’Oratorio Quarone sede di uno dei padiglioni abramitici della BIAS 2018.

La premiazione avverrà il 14 settembre 2018 a Palermo. BIAS 2018 vede la partecipazione di 115 artisti, tra i 480 che si sono candidati e prevede il coinvolgimento di 22 luoghi in Sicilia, 3 luoghi in Egitto e 2 in Israele divenendo un’esposizione di respiro internazionale non solo per gli artisti partecipanti ma per i luoghi coinvolti. Gli eventi artistici(performance, concerti, spettacoli, convegni, ecc.), iniziati nel 2017 con la Preview a Venezia, in occasione della Biennale d’Arte di Venezia, sono oltre 40 e si snoderanno per tutto il 2018. Novità del 2018 è la creazione di uno spazio dedicato all’arte antica che dialoga con gli artisti contemporanei. A Palazzo Alliata di Villafranca, dove è di scena il Padiglione Abramitico, saranno esposte importanti opere di Mattia Preti, Sebastiano Ricci, Lorenzo Pasinelli e Francesco Zugno.

