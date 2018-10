Giovanni Cammuca eletto segretario generale della Funzione Pubblica di Palermo 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovanni Cammuca, 56 anni, eletto segretario della Funzione Pubblica di Palermo. Cammuca, nella Funzione pubblica dal 1999, è già da due anni segretario generale della Fp Cgil Palermo. “Il nostro impegno proseguirà sul versante del rinnovo dei contratti nazionali per la sanità privata e del terzo settore e per far ripartire la contrattazione decentrata in tutti gli enti – dichiara soddisfatto del risultato congressuale il segretario Cammuca – L'altro problema che sarà al centro del nostro lavoro è quello dell'immigrazione, di cui noi abbiamo seguiamo il pezzo della cooperazione, negli Sprar. L'impegno nostro è di costruire una rete europea per i servizi d'accoglienza ai migranti, idea lanciata nel corso dell'iniziativa Ue Care che si è svolta a Palermo nei giorni scorsi. E poi diritto alla salute, una pubblica amministrazione funzionante, lotta alla mafia e utilizzo dei beni confiscati. Al centro di tutto per noi c'è sempre la cultura della legalità, che significa tutela della persona umana e della sua dignità, contro ogni forma di sopraffazione”.