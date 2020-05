Noce, Federazione dei Giovani Socialisti: "Valorizziamo piazza Crociferi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Federazione dei Giovani Socialisti di Palermo – circolo Libertà Obbligatoria, considerata la situazione di alto degrado in cui vive l’area limitrofa della zona Noce rappresentata dalla zona di piazza Crociferi, ha formulato al sindaco, al presidente della V circoscrizione e alla V circoscrizione stessa una proposta per la valorizzazione dell’area del quartiere Noce, abbandonata al degrado. La proposta la Federazione, esprimendo preoccupazione per la situazione attuale, è quella di espropriare la struttura del Baglio dei Crociferi con l’adiacente struttura in abbandono e rovina, rivalorizzare della struttura tramite ristrutturazione e creazione di un centro ricreativo, ludico o culturale, sotto l’egida del comune e contestualmente rendere l’area pedonale ed il tratto di strada cieco piazza ad area verde. L’operazione non è dispendiosa e può rivalorizzare un territorio ed un contesto sociale (ed economico), che finisce alla ribalta delle cronache solo per cronache giudiziarie o fatti drammatici, in maniera altamente efficiente. Si confida che comune di Palermo e V circoscrizione accolgano le nostre istanze.