Esce per andare a lavorare e scompare, quartiere Oreto in ansia per un 29enne

Esce da casa, in via Oreto, per andare a lavorare e scompare nel nulla. Un 29enne, ieri mattina alle 6, come ogni giorno, ha lasciato l'abitazione dove vive con tutta la famiglia ma, diversamente dal solito non ha preso la sua auto per raggiungere il frigo macello dove lavora, in provincia di Palermo. "Ci siamo accorti che qualcosa non andava - racconta il fratello in lacrime Giuseppe a PalermoToday - nel tardo pomeriggio quando non vedendolo tornare siamo andati nella sua stanza e abbiamo visto che le chiavi dell'auto erano rimaste lì insieme allo zaino che porta sempre con sé".

La famiglia, che ha presentato denuncia ai carabinieri, è molto preoccupata per questo allontanamento anche perché il giovane, in passato "ha avuto degli episodi di depressione ma ha sempre rifiutato le cure". Il fratello Giuseppe già ieri sera, dopo averlo cercato invano con i suoi amici per mezza Palermo ha pubblicato su Facebook la foto: "Da 20 ore è scomparso, chi per caso dovesse vederlo, per favore, vi prego, me lo faccia sapere tramite il mio profilo Facebook".

Quando è uscito di casa nessuno lo ha visto, in casa dormivano tutti, quindi i familiari non sanno cosa indossasse. L'unica cosa certa è che ha portato con sè un giubotto nero. "E' alto 1, 75 centrimetri, è di statura media e ha i capelli un po' più corti rispetto alla foto, li ha tagliati da poco. Ha con sè - conclude il fratello - i documenti e il portafoglio ma ha lasciato le carte di credito e il cellulare a casa".

Aggiornamento delle ore 16:00 // ritrovamento cadavere sotto il ponte Oreto