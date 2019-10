Via Roma, quindicenne rapinato alla fermata del bus mentre va a scuola

Quindicenne rapinato alla fermata del bus. E’ accaduto questa mattina in via Roma. Un giovane stava aspettando un mezzo dell'Amat accanto alla pensilina quando un uomo lo ha sorpreso alle spalle, lo ha minacciato e si è fatto consegnare lo smartphone dall’adolescente. Avendo prima l’accortezza di lasciargli le cuffie e di farsi sbloccare la tastiera con il pin. Poi la fuga.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno notato la scena, attirati dalle urla del quindicenne. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia che hanno ascoltato il racconto della vittima della rapina e avviato le indagini. Acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del malvivente.

Un episodio simile è avvenuto giovedì scorso in via Merlo, nel cuore della Kalsa. Una ragazza di 29 anni stava rientrando di notte dopo un’uscita tra amici quando un bandito l’ha bloccata, minacciata e costretta a consegnare lo smartphone. “Ho sentito le grida lanciate per chiedere aiuto ma quando mi sono affacciato era troppo tardi”, ha riferito un residente.