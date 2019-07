Difende la cugina dalle avances, sedicenne picchiato dal "branco" davanti al Verdura

Picchiato da un gruppo di coetanei per aver difeso sua cugina dalle loro avances sempre più insistenti. Nella notte tra sabato e domenica scorsi un sedicenne è stato aggredito in viale del Fante, a pochi passi dal Teatro di Verdura. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia.

A chiedere l’intervento della polizia è stato lo stesso adolescente riferendo all’operatore che ha risposto al numero di emergenza 113 di essere stato picchiato da un gruppetto di giovani. All’arrivo degli agenti - intorno all'una e mezza - ha spiegato loro la dinamica dei fatti, arricchendo il racconto con qualche dettaglio che potrebbe risultare utile per risalire all'identità dei responsabili.

Il giovane ha ripercorso i minuti precedenti al pestaggio, raccontando di quei commenti e complimenti che iniziavano a infastidire sempre di più. A un certo punto il sedicenne ha deciso di opporsi e per tutta risposta, una volta fuori, è stato accerchiato da almeno 5 ragazzi e colpito in faccia, riportando escoriazioni e ferite tra labbra e zigomi.

Per lui, soccorso dal 118 ed entrato in ospedale con il codice verde, tanta paura e qualche giorno di prognosi. Gli agenti hanno cercato testimoni e riscontri sull’accaduto, procedendo poi con l’acquisizione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la violenza del “branco”.