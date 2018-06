Cade dal parcheggio del Tribunale, paura per un dodicenne

Stava giocando insieme ad alcuni coetanei davanti al tribunale, poi si sarebbe intrufolato insieme a loro nel parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele Orlando che ha rischiato di trasformarsi nel teatro di una tragedia. Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato ieri sera al pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini a causa dei diversi traumi riportati dopo una caduta da un'altezza di circa 2-3 metri.

Sull’episodio indaga la polizia che è intervenuta intorno alla mezzanotte nella struttura sanitaria di via dei Benedettini dove l’ambulanza aveva appena portato il giovane. Secondo una prima ricostruzione il dodicenne sarebbe precipitato da un piano all’altro del parcheggio per recuperare l’orologio che gli era scivolato dal polso mentre giocava con alcuni suoi amici.

Mentre il ragazzino era per terra, dolorante e semi incosciente, alcuni di loro sono usciti dal parcheggio per invocare aiuto e chiedere l’intervento dei sanitari del 118. In pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza che ha portato il dodicenne in pronto soccorso, dov’è entrato con diverse sospette fratture e in codice rosso. Dopo i primi accertamenti i medici hanno escluso che possa essere in pericolo di vita.

Apprese le prime informazioni gli agenti di polizia hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per capire come abbia fatto il gruppetto di ragazzini ad entrare nel parcheggio multipiano gestito da Apcoa, aperto 24 su 24 e all’interno del quale è prevista (come indicato sul sito web) la presenza di personale.