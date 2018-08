Giovane artista palermitana pubblica il suo primo inedito su YouTube

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giorni fa una ragazza palermitana ha pubblicato il suo primo inedito su YouTube. Lei è una cantante, ha vent’anni e si chiama Denise Manno, una giovane artista palermitana che vorrebbe tanto far sapere ai suoi concittadini che ancora oggi esistono giovani talenti che investono sulla nostra terra, in arte, e che vorrebbe tanto far trasparire che i nostri giovani non sono soltanto degrado, poca voglia di fare, ma che esiste anche, chi, come lei, per esempio, mette tutte le sue forze per raggiungere i suoi sogni, nonostante le difficoltà che si incontrano oggi e che esistono, vivendo in una terra come la Sicilia. Il suo primo inedito si chiama “Amati di più” e da oggi si può ascoltare anche su spotify e su iTunes, cercando Denise Manno - Amati di più, oppure ascoltarla e vedere il video direttamente su YouTube cliccando sul link https://youtu.be/ijDWdxCtnBY Oggigiorno dovremmo sempre più valorizzare gli artisti che hanno qualcosa da dire, soprattutto quando sono ancora giovani. Amati di più è un brano che nasce dalle sofferenze vissute sulla pelle della giovane cantante, che per lunghi anni è stata mirata da attacchi di bullismo adolescenziali, che le hanno creato vari blocchi. Per Denise, però, la musica è stata un’ancora dj salvezza, una luce, un appiglio a cui aggrapparsi per esternare tutto il suo dolore e tutti i suoi sentimenti. Oggi Denise è più forte e con la sua voce ed il suo vissuto, vorrebbe urlare al mondo che dovremmo tutti amarci un po’ di più, per quello che siamo, senza badare agli occhi di chi ci guarda, perché tanto non vedranno mai quello che siamo veramente.