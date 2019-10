Giornata vittime sul lavoro, Capone (Ugl): "Serve piano per maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’Ugl è impegnata in prima linea per divulgare una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno. Quella delle ‘morti bianche’ è una strage continua e silenziosa, per cui siamo a disposizione del Governo per elaborare un piano strategico volto a implementare una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta anche di incentivare i controlli e la formazione dei lavoratori, soprattutto laddove si svolgono mansioni difficili e pericolose.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, in occasione della 69ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si terrà domenica 13 ottobre.