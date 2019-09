Piazza Verdi, centinaia di studenti a lezione di sicurezza stradale con la polizia

Giochi interattivi per spiegare alle centinaia di studenti presenti gli effetti di droga e alcol sulla guida, telelaser e autovelox piazzati davanti al Teatro Massimo e funzionari di polizia con il microfono in mano per ricordare quanto sia importante rispettare le regole prima che sia troppo tardi. Si è svolto oggi l’evento dedicato al tema della sicurezza stradale "Edward" promosso dal network Tispol che riunisce le sezioni specializzate di tutto il continente. Tra i presenti, fra gli altri, anche il questore Renato Cortese e il vicesindaco Fabio Giambrone.

“Per noi - ha spiegato il dirigente della polizia stradale palermitana, Pasquale Barreca - è una giornata molto significativa. L’obiettivo è quello di raggiungere un obiettivo ambizioso come quello di non avere più morti per incidenti stradali. Cominciamo dagli studenti, dai giovani, che devono avere la consapevolezza dei rischi che si corrono quando si violano certe regole. Il nostro impegno è quello di mettere quante più pattuglie possibili in strada, garantire una guida consapevole, evitare le distrazioni e adottare accorgimenti a tutela dei passeggeri e dei nostri cari”.