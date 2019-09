Giornata nazionale degli Rsu e dei delegati: a Palermo l'appuntamento è al liceo Galileo Galilei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà il prossimo giovedì 5 settembre la Giornata nazionale degli Rsu e Delegati promossa dalla Cisl Scuola in tutto il territorio nazionale e giunta quest'anno alla sua quarta edizione. A Palermo i docenti, il personale scolastico, Rsu e delegati Cisl si riuniranno al liceo scientifico Galileo Galilei dalle 9 alle 14 in via Danimarca. Interverranno il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e concluderà il segretario generale regionale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia.

La giornata sarà anche un momento a carattere formativo che segna l'avvio del nuovo anno scolastico, come spiegano dalla Cisl Scuola “sottolineando il ruolo fondamentale che la Cisl intende assegnare alla presenza sui luoghi di lavoro, attraverso gli eletti nelle Rsu e i delegati, in un contesto che vede, dopo la firma del nuovo Ccnl, una valorizzazione anche a livello di istituto delle relazioni sindacali”.