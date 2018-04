Pizza protagonista a Villa Niscemi: esibizioni acrobatiche e degustazioni

L’Unione pizzaioli italiani (Upi) dedica una mattinata al riconoscimento della professione e sceglie Palermo per farlo. La manifestazione si terrà martedì 24 aprile, a partire dalle 10 a Villa Niscemi, nella Sala delle Carrozze. La squadra Campioni del mondo di pizza acrobatica, capeggiata da Paolino Bucca, si esibirà ed è prevista anche una degustazione di pizze realizzate nel segno della tradizione siciliana a base di impasti di farine e semole di grani antichi, semplicità, gusto e freschezza dei prodotti della terra.

All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, Fabio Virdi, presidente regionale di Cifa Italia, Gianni Guttadauria, responsabile promozione FonARCom, Stefano Catalano, coordinatore Unione Pizzaioli Italiani. E ancora, Antonio Starita, presidente Unione pizzerie storiche napoletane, Evandro Taddei, presidente associazione pizzerie abruzzesi, Antonio Scapicchio, presidente associazione Passione pizza in Puglia. Previsti anche gli interventi di Claudio Venturato, segretario Aias (Associazione italiana Ambiente e Sicurezza), di Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Bartolomeo Amidei, senatore firmatario del disegno di legge S.2280, e Andrea Cafà, presidente Cifa Italia - FonARCom. La giornata sarà moderata da Maurizio Artusi, enogastronomo e foodwriter, ideatore e autore di CucinArtusi.it.

Il profilo professionale di pizzaiolo è stato riconosciuto in Sicilia a dicembre dello scorso anno con un decreto firmato dall’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla, aprendo così un nuovo capitolo nel mondo della formazione. La professione di pizzaiolo è da quattro mesi nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana: il profilo è il più completo e apprezzato dai pizzaioli italiani, che mirano al riconoscimento a livello nazionale secondo questa definizione. La pizza è sempre più richiesta in tutto il mondo e i pizzaioli italiani partono oltre confine per occuparsi di formazione e promozione. Dal Sud Est asiatico all’Australia, la professionalità specializzata è diventata una necessità.