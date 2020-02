Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” in occasione della “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della campagna “Un nodo blu”, in collaborazione con la Direzione Didattica Statale “Giuseppe Cirincione” e con il patrocinio gratuito da parte dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, ha realizzato in data 7 febbraio 2020, presso la Direzione Didattica Statale “Giuseppe Cirincione” in via Diego D’Amico n.1 a Bagheria, a partire dalle ore 9.00 la “Giornata di informazione e sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyberbullismo”. Alla Giornata, rivolta agli studenti delle quinte classi e alle loro famiglie, oltre alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza Muratore, la Vicepreside Prof.ssa Maria Cristina Cesarano, agli insegnanti e al presidente della Cooperativa Gianfranco Marotta sono intervenute le Dottoresse, Azzurra Falletta e Giusi Di Salvo psicologhe professioniste che hanno infomato e sensibilizzato i minori e le famiglie in merito al delicato problema del bullismo e del cyberbullismo, inoltre alla Giornata hanno preso parte il Dott. Daniele Vella Assessore al Bilancio, Cultura e Legalità e il Dott. Emanuele Tornatore Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Bagheria.