Giornata mondiale dell’autismo, Palazzo Reale si tingerà di blu: "Vicini alle famiglie"

"Ho voluto con determinazione mantenere anche questo 2 aprile, l'impegno di illuminare di blu il Palazzo Reale in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale dell'autismo". Lo scrive in una nota il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

Il numero uno di Sala d'Ercole sottolinea di avere "conosciuto in questi anni tante famiglie e i loro ragazzi speciali, imparando a comprendere nel mio piccolo questo modo di stare al mondo e cercando insieme di poter fare qualcosa che segnasse il cammino dei diritti, ogni volta che ho potuto. Illuminare di blu il Palazzo per segnare la vicinanza delle Istituzioni a queste famiglie, in questo momento difficile per tutti, ma ancora più difficile per chi è chiamato a 'restare a casa' con l'autismo e con la disabilità, dentro silenzi e solitudini ancora più grandi. Che sia il blu dell'autismo, e della speranza per l'intera umanità".