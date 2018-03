Cronaca Calatafimi / Piazza Indipendenza

Palermo celebra la Giornata dell’autismo, Palazzo dei Normanni si tinge di blu

L’Assemblea regionale siciliana aderisce all'iniziativa lanciata dalla Fondazione italiana per l'autismo per sensibilizzare le ricerche per la cura del disturbo. La giornata solitamente ricorre il 2 aprile, ma quest'anno le manifestazioni sono rimandate al 6