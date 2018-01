Giornata della Memoria, Orlando: "Ricordare è necessario per promuovere il dialogo"

Oggi si celebra la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale istituita dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 per ricordare ciò che l'Olocausto e lo sterminio di milioni di ebrei, omosessuali, portatori di handicap e oppositori politici hanno rappresentato per l'Europa e per il mondo intero.

"Oggi, ricordare ciò che è stato - dichiara il sindaco Orlando - non è soltanto un obbligo morale, ma è necessario per diffondere e promuovere la cultura dell'accoglienza, del dialogo e dell'incontro fra tutte le culture perché ciascuna è portatrice di valori e storie che soltanto unite fanno la ricchezza del genere umano. In questa direzione si muovono e si muoveranno tante delle manifestazioni, delle iniziative e delle collaborazioni che caratterizzeranno l'anno delle culture a Palermo".

Si comincia domani con l'inaugurazione della terza edizione della mostra fotografica del giornalista palermitano Leone Zingales "Immagini dai lager - Per non dimenticare" a Villa Niscemi alle 10,30. Ci saranno il sindaco Orlando, gli assessori Andrea Cusumano e Giovanna Marano e l'autore che farà da cicerone a studenti e visitatori. Il percorso espositivo, che si potrà visitare fino al 30 gennaio, comprende 22 maxi-fotografie scattate da Zingales nei campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen, ed è accompagnata da quattro pannelli che riproducono i simboli colorati che venivano applicati sulle casacche dei deportati una volta arrivati nei lager nazisti, la cartina dell’Europa comprendente venti tra i più tristemente famosi campi di concentramento e di sterminio, i nomi dei personaggi più noti uccisi nei lager nazisti ed i principali ghetti voluti dal regime hitleriano in diverse città europee.