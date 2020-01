"Palermo è contro violenza e discriminazioni", Orlando celebra la Giornata della memoria

Una lunga serie di eventi iniziati nei giorni scorsi, con la posa di alcune "pietre d'inciampo", e che proseguiranno anche domani. Palermo celebra così la Giornata della Memoria. Oggi, in omaggio a tutte le vittime dell'Olocausto e dei campi di concentramento, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nei palazzi comunali.

In mattinata, al "Vagone della memoria" di via Messina Marine e al Giardino dei Giusti di via Alloro, in due diversi momenti sono stati ricordate le vittime dell'Olocausto e coloro, i "Giusti" appunto, che si impegnarono per lottare contro le leggi razziali e per salvare vite umane. A queste manifestazioni hanno preso parte gli assessori Darawsha e Marano.

Il Sindaco ha preso parte alla manifestazione organizzata al Teatro Massimo con circa mille studenti, che hanno assistito allo spettacolo tratto da 'Destinatario Sconosciuto" di Katherine Kressmann Taylor e poi, nel pomeriggio, a Palazzo delle Aquile, alla presentazione di un libro in ricordo sulla storia di Jan Karski, l'uomo che scoprì l'Olocausto, a cura dei giornalisti Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso.

"Palermo si è confermata attenta e sensibile - ha detto Orlando- con una grande quantità e qualità di iniziative che hanno coinvolto migliaia di persone, soprattutto giovani. Un modo per ricordare, ma soprattutto per costruire. Costruire un futuro nel quale lo sterminio sia fuori dalla storia, nel quale siano fuori dalla storia qualsiasi violenza e discriminazione delle persone per religione, colore della pelle, orientamenti sessuali, idee politiche e persino per le loro disabilità".