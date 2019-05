Giornata contro l'omofobia, a piazza XIII Vittime panchine dipinte coi colori dell'arcobaleno

Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dal presidente della commissione consiliare Cultura Francesco Bertolino, ha incontrato oggi i volontari di "Retake Palermo" impegnati in questi giorni un intervento di pulizia del "Giardino per la libertà di stampa" a piazza XIII Vittime. Fra gli interventi realizzati, la pittura delle panchine, per una delle quali sono stati usati i colori dell'arcobaleno, per celebrare la giornata internazionale contro l'omotransfobia.

Sulla stessa è stata piazzata una targa che ricorda le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone".

Ringraziando i giovani volontari, il sindaco ha sottolineato come "a Palermo tutto si lega; Palermo sempre più si conferma capitale delle Culture. L'impegno civile per il decoro e la bellezza ha la sua naturale evoluzione nell'impegno per i diritti umani e civili". Sulla stessa scia il consigliere Bertolino, che ha sottolineato "l'esempio di attivismo che viene da questi ragazzi e queste ragazze; un attivismo che unisce le culture e che si fa materiale recupero di spazi per la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini".