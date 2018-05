"Lis in corsia": primo approccio al paziente sordo in emergenza con nozioni infermieristiche di base

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Lis in corsia - Primo approccio al paziente sordo in emergenza… come relazionarsi e nozioni infermieristiche di base”. Il terzo appuntamento è un evento organizzato dall'Associazione Studentesca Vivere Medicina, in collaborazione con la C.I.L.I.S. Cooperativa Interpreti di Lingua dei Segni Italiana e con il patrocinio di: ANIMU Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, Università degli Studi di Palermo, Ordine delle professioni Infermieristiche della Provincia di Palermo. Il Seminario ha come scopo l'informazione e la sensibilizzazione degli studenti del Corso di Studi in Infermieristica riguardo il primo approccio al paziente sordo in corsia e in emergenza, sul come relazionarsi e quali sono le nozioni infermieristiche e mediche di base per capire dov’è localizzato il malessere e quali sono i sintomi che il paziente sordo vuole comunicarci. La LIS è la Lingua dei Segni Italiana, essa è veicolata attraverso il canale visivo-gestuale e utilizzata nel territorio italiano. Nasce per la “comunità sorda” per far si che anch’essa possa entrare in relazione col mondo esterno.

E’ quindi importante la conoscenza almeno dei rudimenti minimi della comunicazione segnata oltre che le tecniche di relazione con la persona sorda in particolar modo da parte degli operatori sanitari in area di emergenza al pronto soccorso. Spesso al Triage si presentano pazienti sordi in situazioni di emergenza. Purtroppo la maggior parte delle volte l’operatore non è in grado di comunicare con il paziente, ciò comporta rischi anche elevati per la salute del paziente sordo. Tra gli obiettivi generali del seminario c’è quello di far entrare i professionisti sanitari nelle logiche e nelle strategie della comunicazione segnata LIS per fornirne gli elementi fondamentali da conoscere in caso di emergenza, nell’auspicio che ognuno dei partecipanti, nel prosieguo del proprio percorso professionale, arricchisca poi questa conoscenza. L'evento si svolgerà in Aula Ascoli presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo giorno 17 maggio 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

