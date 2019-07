Giornale di Sicilia via da Palermo? Incontro con Orlando: "Il lavoro si deve radicare"

Sindacati sempre più preoccupati per il possibile "addio" del Giornale di Sicilia a Palermo in vista della creazione di un polo unico a Messina, dove già il quotidiano viene stampato. La Slc Cgil ha incontrato il sindaco Leoluca Orlando. "Abbiamo incontrato il sindaco - dice il segretario generale Maurizio Rosso - per cercare soluzioni alla drammatica vertenza che rischia concretamente di svuotare il Giornale di Sicilia con la scelta di portare la produzione del quotidiano a Messina. Questo è il dramma dei 31 esuberi dei poligrafici annunciati dall'azienda S.E.S, società editrice della Gazzetta del Sud: creare un polo unico nella città dello Stretto, dove già il Giornale di Sicilia viene stampato. Per Palermo è gravissimo: significa perdere un pezzo fondamentale della sua cultura".

Rosso ricorda che "i poligrafici hanno fatto altri due giorni di sciopero per fare conoscere a tutti il dramma che stanno vivendo e per sottolineare ai cittadini, al sindaco, alla Regione e a tutte le istituzioni il depauperamento culturale che ammanta sempre più questa città. La Slc continuerà nella sua lotta spasmodica perché oltre alla necessaria sopravvivenza dei lavoratori, siano garantiti, in una società civile e libera, gli strumenti fondamentali dell'accesso alla cultura e al diritto all'informazione, alla stregua di tutte le città europee. Ci appelliamo a tutte le istituzioni, e al presidente della Repubblica, per obbligare l'azienda investimenti concreti e piani industriali seri che possano consolidare e radicare il lavoro a Palermo”.