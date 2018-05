A Ballarò spunta un nuovo giardino, in vicolo Gallo c'è pure l'orto

Un nuovo giardino con orto annesso per promuovere l'aggregazione a Ballarò. L'area verde è stata realizzata lo scorso weekend in vicolo Gallo. Il progetto - che prende il nome di GalloGarden - ha anche lo scopo di riappropriansi degli spazi urbani ed è stato portato avanti da Orto Capovolto, con il supporto di Rotaract Palermo Est e Cooperazione Senza Frontiere e in collaborazione con Sos Ballarò, Cooperativa Terradamare, Istituto Arrupe e Liceo Catalano.

Aiuole, panchine, giochi, barbecue e uno spazio per le proiezioni estive: i desideri degli abitanti del quartiere, adulti e piccini, sono diventati realtà grazie al lavoro di 40 volontari che hanno lavorato e colorato il legno e piantato pomodori, melanzane, peperoni e mais. Il Comune ha donato la terra. L'opera verrà completata durante le prossime settimane. Il 27 maggio nel giardino si svolgerà la festa finale del progetto e per l'occasione arriverà anche il nuovo barbecue.