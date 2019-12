Da bene confiscato a spazio per anziani: inaugurato Giardino del benessere

Un giardino del benessere in un bene confiscato alla mafia, di circa mille metri quadrati, in viale della Resurrezione. Lo spazio, affidato ad Auser provinciale Palermo dall’Amministrazione comunale, è stato inaugurato venerdì 13 dicembre. Il taglio del nastro, affidato al presidente nazionale Auser Enzo Costa. Il progetto, sostenuto da Fondazione con il Sud, Fondazione Sicilia ed Auser nazionale, nasce dalla collaborazione dell’Auser provinciale Palermo con l’associazione People Help the People e l’Auser volontariato Sicilia.

"Scopo del progetto – afferma Giuseppe Romancini, presidente di Auser Palermo – è la riqualificazione di un’area verde della periferia urbana un tempo in mano alla mafia, da restituire alla comunità promuovendo così la cultura della legalità e lo sviluppo socio-economico. Avremo uno spazio dove poter organizzare incontri con testimonial provenienti da diverse regioni d’Italia, su tematiche di interesse per la comunità, quali: educazione ambientale, corretti stili alimentari, invecchiamento attivo, volontariato e impegno sociale, scambio intergenerazionale di conoscenze. Le nostre attività - conclude Romancini - favoriranno l’intrattenimento e la convivialità per contrastare la solitudine e l’emarginazione degli anziani, sosterremo l’occupazione giovanile nella gestione del bene comune in contrasto al fenomeno mafioso".

Tantissime le azioni previste nel giardino: dalle attività motorie sia libere che organizzate come ginnastica dolce, balli di gruppo, alle attività del tempo libero come bocce, carte, dama, scacchi fino alle serate danzanti.

