"Lascio la Sicilia, è stato bello": Morandi saluta i fan palermitani ma si sbaglia sugli "arancini"

"Lascio la Sicilia, è stato bello! Grande calore, entusiasmo, poi arancini, cannoli, cassata, pasta con le sarde e bella gente", con questo messaggio, scritto sulla pagina Facebook, Gianni Morandi ha salutato l'Isola. Qualche palermitano però ha notato l'errore e non ha perso occasione per farlo notare al cantautore: "Gianni, questa non me la dovevi proprio fare, torni da Palermo - commenta Matteo Farina - e scrivi 'arancini'? Ma nessuno te l'ha detto che l'arancina è fimmina?!".

"Matteo - risponde Morandi - mi sbaglio sempre a dire arancini invece di arancine, ... un abbraccio". Gianni Morandi è tornato a Palermo per incontrare i suoi fan al centro commerciale La Torre dove ieri pomeriggio ha firmato le copie del suo ultimo album "D'Amore e d'Autore". Come previsto, in tantissimi, si sono presentati all'appuntamento con il cantautore, fissato per le 17.

