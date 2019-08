Teatro Massimo, Francesco Giambrone confermato sovrintendente

Francesco Giambrone è stato confermato sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo. Oggi pomeriggio si è riunito il Consiglio di indirizzo presieduto dal sindaco Leoluca Orlando che ha proceduto all’unanimità alla nomina del vicepresidente, l'avvocato Federico Ferina, e sempre all’unanimità ha deciso di proporre al Ministro dei Beni Culturali il nome di Francesco Giambrone come sovrintendente, "confermando - si legge in una nota - l’apprezzamento per il curriculum presentato e per l’attività svolta".

Il consiglio era composto da Luciano Fiorino, ex presidente dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”, nominato dal ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli; Castrenze Guzzetta, chirurgo, già vicepresidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, nominato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci; Federico Ferina, avvocato, nominato dal sindaco Orlando, già componente del Consiglio di amministrazione del Teatro Biondo; Daniele Ficola, riconfermato, ex direttore del Conservatorio di Palermo, scelto dal ministro Bonisoli all’interno della terna di nomi proposta dal Comune e dalla Regione. "Leoluca Orlando - si legge nella nota - ha rivolto un ringraziamento agli ex consiglieri di indirizzo Anna Sica, Leonardo Di Franco ed Enrico Maccarrone".