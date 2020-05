Storica dipendente del Comune di Bagheria va in pensione: "Salutiamo una pietra miliare"

Anche per la dipendente Giacomina Bonanno è arrivato il momento della meritata pensione. Dopo 39 anni di servizio, assunta nel maggio dell'81, la dottoressa Bonanno, nel 2004, passò dalla categoria C alla D assumendo incarichi di responsabilità soprattutto presso il settore delle Politiche Sociali e poi presso l'ufficio legale. Lascia il Comune da responsabile di posizione organizzativa presso la direzione Bilancio e Finanze.

Oggi Giacomina Bonanno ha ricevuto gli auguri del sindaco Filippo Maria Tripoli, della Giunta e del segretario generale Daniela Maria Amato. "Il profuso impegno, la dedizione, la disponibilità, la serietà e il rigore, hanno contraddistinto fino all'ultimo giorno il prezioso contributo dato dato all'Ente e alla comunità amministrata, anche nel delicato ruolo di vice segretario generale", si legge nell'attestato di benemerenza consegnato oggi dal sindaco.

"Teniamo a ringraziare particolarmente la dottoressa Bonanno, esempio di integrità, preparazione e capacità di creare squadra. La ringraziamo anche per il supporto di questi ultimi giorni in piena emergenza Covid-19 - dicono il sindaco e l'assessore al Bilancio Daniele Vella - giorni in cui tra ferie residue e altro avrebbe potuto finire prima i suoi giorni lavorativi ma ha preferito rimanere in servizio al servizio della comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Giacomina è stata una pietra miliare di questo Comune - dice l'assessore al Personale, Maurizio Lo Galbo - un pilastro che ha lavorato al servizio della comunità per 39 anni. Le auguriamo di godersi il meritato riposo insieme alla sua famiglia e la ringraziamo per i servizi alla città".