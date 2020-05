"Faccio 'sbarazzi'": sorpreso a gettare mobili davanti ai cassonetti in via Papireto e denunciato

Si sono appostati in borghese e con un'auto civetta e hanno sorpreso due uomini in via Papireto mentre prelevavano dei mobili e dei sacchi da un autocarro abbandonandoli vicino a dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani. Un uomo di 44 anni (G.E. le sue iniziali) è stato denunciato dagli agenti del Nucleo per la tutela del decoro e la vivibilità urbana della polizia municipale, nell'ambito dei controlli svolti per la repressione dei reati ambientali. L'altro uomo, invece, quando ha visto gli agenti è riuscito a darsi alla fuga.

In particolare i due si stavano liberando di sfalci di potatura, alcune reti e materassi, un divano ed altro materiale che era stato abbandonato illecitamente. "Il 44enne ha dichiarato di aver effettuato degli 'sbarazzi' - raccontano dal comando dei vigili urbani di via Dogali -. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Al controllo dei documenti è inoltre emerso che il mezzo, oltre a non essere autorizzato per il trasporto di rifiuti, era sprovvisto di copertura assicurativa e risultava sottoposto a sequestro amministrativo".

Da una prima ricostruzione, è emerso che il mezzo è abitualmente utilizzato per attività di sgombero di locali e stoccaggio dei rifiuti. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'identità del secondo uomo e sulla proprietà del mezzo.