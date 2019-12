Ha fatto la storia del Banco di Sicilia: è morto Gerlando Miccichè, padre del presidente dell'Ars

È morto Gerlando Micciché, padre del presidente dell'Ars Gianfranco. Ex vicedirettore generale del Banco di Sicilia, aveva 98 anni. Laureatosi in Giurisprudenza e Scienze Politiche, nel 1946 e 1947 fu segretario particolare di Vittorio Emanuele Orlando a Roma. L'ingresso nel Banco di Sicilia arrivò in quegli anni e da qui si congederà con la carica di vicedirettore generale. Nel 1966 venne nominato direttore della sede di Palermo. Dal 1986 al 1991 è presidente della Banca del Sud con sede a Messina.

"Con Gerlando Miccichè -ricorda il presidente della Regione Nello Musumeci - scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento. Dirigente lungimirante e scrupoloso, di assoluta integrità morale, apprezzato per il suo equilibrio e la sua spiccata sensibilità culturale. In questo momento di dolore sono vicino ai figli del direttore Miccichè e in particolare all’amico presidente Gianfranco".

I funerali saranno celebrati domani alle 12 nella chiesa di Sant’Espedito.