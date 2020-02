Servizio civile, a Geraci dodici ragazzi impegnati in due progetti

Sono stati attivati, a Geraci, due progetti di servizio civile universale che impiegheranno 12 volontari. I giovani presteranno servizio per 12 mesi e riceveranno un compenso di circa 433 euro mensili. I settori interessati all’avvio dei progetti sono quelli della promozione turistica e

culturale e della tutela dell’ambiente. I due progetti ammessi a finanziamento sono “Cultura e Storia” e “Volontari per la salvaguardia dell’ambiente”.

Il sindaco Luigi Iuppa “esprime viva soddisfazione per i risultati raggiunti. L’attenzione alle politiche giovanili continua a essere una priorità per l’amministrazione comunale, infatti da poco meno di due mesi si sono conclusi tre progetti di servizio civile per giovani Neet e ieri si sono conclusi tre progetti di servizio civile nazionale con l’impiego complessivo di circa 30 volontari”.