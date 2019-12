I finanzieri si appostano e scovano un falso geometra: ora rischia 3 anni di reclusione

Nonostante fosse stato cancellato da qualche anno dal Collegio dei Geometri della provincia di Palermo continuava a esercitare la professione di geometra. I finanzieri della Tenenza di Cefalù sono però riusciti a scovarlo grazie alla segnalazione di un contribuente che ha riferito di non aver ricevuto alcun documento fiscale a fronte di un pagamento per una prestazione professionale, tra l’altro non del tutto andata a buon fine.

"Lo studio tecnico (con tanto d’insegna) si trovava in una zona centralissima di Castelbuono - dicono dalla guardia di finanza - e assicurava e seguiva pratiche tecniche e catastali, predisponeva preventivi, effettuava misurazioni, come se fosse regolarmente abilitato ad esercitare l’attività professionale. Ovviamente, tutti gli introiti erano esentasse poiché non rilasciava alcuna fattura o ricevuta fiscale. Per il fisco il geometra aveva cessato la relativa partita Iva da circa quattro anni e da allora era in pensione".

Le Fiamme Gialle, sulla base della segnalazione fatta dal cliente, hanno attivato immediatamente i controlli. In particolare, grazie alle banche dati, il professionista è stato immediatamente individuato e dopo diversi appostamenti sono stati raccolti concreti indizi sull’esercizio abusivo della professione di geometra. Gli ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno permesso di individuare e raccogliere altre prove che riguardavano anche il reato di falso ideologico "per aver sottoscritto false perizie giurate". "Infatti, - dicono dalla Finanza - nel corso di una perquisizione nei locali adibiti a studio tecnico, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto vari timbri intestati al geometra, tra cui uno riportante il numero di iscrizione al registro di categoria. Inoltre, sono stati individuati diversi fascicoli di clienti per pratiche edilizie in corso di esecuzione o per pratiche concluse di recente".

I militari hanno così dimostrato che il falso professionista, oltre ad evadere le tasse, aveva messo in atto una concorrenza sleale nei confronti degli altri professionisti di categoria, regolarmente iscritti al Collegio. Dal 15 febbraio 2018, sono state inasprite le pene a carico di chi esercita abusivamente una professione senza abilitazione dello Stato: reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 50 mila euro.