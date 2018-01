Esce "Generazione Digitale", il nuovo album del cantautore palermitano Sabù Alaimo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esce "Generazione Digitale", il nuovo album di Sabù Alaimo, cantautore palermitano già finalista tra le nuove proposte a Sanremo 2014 , inoltre l'artista siciliano ha affiancato (tra i tanti) Luca Carboni nel tour invernale del 2015. Il primo singolo estratto dall’ album è “Il Viaggio”, un brano intenso che vuole essere la parafrasi della vita, un meraviglioso percorso dove si può essere ostaggi o capitani del proprio cammino; Sabù sa bene cosa significa essere "ostaggi" e entrare nel circolo vizioso dell'autodistruzione personale, toccare il fondo con anoressia e risalire attraverso un nuovo album, ecco è il caso di dire le passioni salvano. Dieci canzoni autentiche, pregne di vita, senza filtri, scritte a “cuore aperto”. Testi caratterizzati da una sana e viva decadenza, un disco che somiglia a un viaggio dove le emozioni forti fanno da bussola. Storie autobiografiche raccontate quando la realtà di Sabù era troppo dura per essere accettata e perdersi in giochi pericolosi sembrava l’unico modo per anestetizzare il proprio dolore. Il risultato è un disco che riesce a “fotografare” perfettamente la rabbia, le difficoltà, le disillusioni, l’amore, la trasgressione e soprattutto i sogni della cosiddetta “generazione del digitale”. L'uscita discografica sarà accompagnata da un tour live che toccherà molti club della penisola, il 25 gennaio il cantautore farà tappa a Roma al "San Belushi", il 6 febbraio Palermo (Decanter), 24 febbraio Palermo (Mob), 28 febbraio Catania (MA) , le date sono in aggiornamento e saranno pubblicate nella pagina facebook dell'artista.

