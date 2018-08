Il generale Cataldo nuovo comandante della legione carabinieri Sicilia

Sarà Giovanni Cataldo ad assumere il prestigioso comando della legione carabinieri “Sicilia”, di stanza in Palermo. Lascia dopo 3 anni il Salento e si insedierà dal 4 settembre. Ieri l'ormai ex comandante della Legione carabinieri “Puglia” ha effettuato la visita di commiato al comando provinciale di Brindisi, dove, dopo la resa degli onori, ha incontrato il comandante, colonnello Giuseppe De Magistris, insieme a tutti gli ufficiali. Il Generale Cataldo, nel complimentarsi per i risultati conseguiti nel corso delle recenti operazioni di servizio condotte dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento nei confronti dei militari per quanto svolto e per la quotidiana opera di prevenzione e repressione attuata sul territorio, ribadendo l’importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei Carabinieri nel “sistema sicurezza” del Paese.