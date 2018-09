"E' sul suolo pubblico": sequestrato gazebo di 30 metri quadrati in via Partanna Mondello

Due strutture abbandonate sul suolo pubblico, una di circa 30 metri quadrati e l'altra di sei, sono state sequestrate e rimosse in via Partanna Mondello all'angolo con via Salgari. In azione gli agenti del nucleo commercio su area pubblica della polizia municipale - intervenuti sul posto con i carabinieri della compagnia San Filippo Neri - nell'ambito di un servizio congiunto di controllo del territorio.

"La rimozione più consistente - spiegano da comando dei vigili urbani - è stata quella di un gazebo di circa 30 metri quadrati con all'interno tre rastrelliere, utilizzate per l'esposizione di prodotti; mentre l'altra struttura di circa 6 metri quadrati era chiusa da una rete metallica e conteneva all'interno un bancone. Con questo intervento oltre al ripristino del decoro urbano viene restituita all'uso collettivo un'ampia porzione di sede stradale".

