Si laurea in Giurisprudenza a Palermo e viene premiato alla Camera dei Deputati

Gaspare Alberto Gammicchia, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo, è stato premiato alla Camera dei Deputati con il titolo di “professionista accreditato della Fondazione Italia-Usa”. Il prestigioso riconoscimento viene attributo ai laureati più meritevoli delle Università Italiane. Il titolo è stato attribuito anche grazie all’erogazione di una borsa di studio riservata ai laureati più meritevoli dell’anno 2017, per la frequentazione di un “Master in Global Marketing Comunicazione & Made in Italy”, erogato dal Centro Studi Comunicare l’impresa, la fondazione Italia-Usa e con la collaborazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Ho conseguito questo traguardo personale - afferma Gaspare Alberto Gammicchia - anche grazie alla formazione che l’Università di Palermo mi ha concesso che mi ha permesso di avere gli strumenti per costruire pian piano il mio futuro anche nel mondo post-universitario”.

Gammicchia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode, alla prima sessione utile (luglio 2017), con menzione sulla tesi di laurea per l'interdisciplinarietà ed innovatività dei contenuti dal titolo: "L'identità Digitale tra memoria ed oblio", relatore il professore Ignazio Daniele Tardia, docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza.