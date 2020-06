Rischio sismico, un bando per mettere in sicurezza 22 edifici in Sicilia: 3 sono a Palermo

C'è anche la Sicilia tra le regioni del Centro-Sud interesate da gare di riqualificazione sismica per immobili dello Stato (in carico all'Agenzia del demanio) in uso a diverse amministrazioni. In tutta Italia saranno oggetto di lavori 89 beni per un importo totale a base d’asta di oltre 4,5 milioni di euro. Nel dettaglio nell'Isola il 22 giugno scadono i termini per la gara da 200 mila euro "per affidare servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica da effettuarsi su 22 immobili nell’ambito delle indagini di vulnerabilità sismica sui beni stessi". Tre immobili sono a Palermo: si tratta del commissariato di polizia Brancaccio e di due caserme dei carabinieri: Villagrazia e Acqua dei corsari.

