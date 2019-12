L'arancina più buona a Palermo, gara alla vigilia di Santa Lucia: vince il Bar Matranga

Cosa c’è di più identitario di una buona arancina per un palermitano? Pochissime cose. E quali altre città italiane vivono un rito collettivo legato al cibo di strada come Palermo a Santa Lucia? Nessuna. Bastano queste due considerazioni per dare un senso al primo contest dedicato all’arancina, che è andato in scena ieri al ristorante Quattro Venti di via Enrico Albanese, proprio in vista della giornata di domani, che sarà consacrata alle "leggendarie" palle di riso.

La gara è stata organizzata da Cronache di Gusto che ha invitato alcuni dei bar e rosticcerie palermitane, frutto della selezione fatta in questi anni. Ogni locale ha realizzato l’arancina che ha ritenuto più rappresentativa. Poco importa se al burro o alla carne. L’assaggio è stato affidato a un gruppo di esperti che ha decretato le tre arancine più buone. Il verdetto dei giurati presieduti da Carlo Passera, giornalista di Identità Golose, è stato questo: vince il Bar Ettore Matranga di viale del Fante. Al secondo posto Sfrigola di corso Calatafimi, poi c'è il Bar Sampolo di via Sampolo. Questi gli altri partecipanti al contest: Antico Caffè Spinnato, Coast to Coast, Friends Bar (Terrasini), Il Marchese, Ke Palle, Passami ù coppu e Vabres.

I tre vincitori saranno premiati sabato 14 dicembre alle 12 allo spazio Cre. Zi.Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa nell’ambito del Festival del giornalismo enogastronomico. Oltre che da Carlo Passera, la giuria era composta da Ottavio Guccione, maestro fornaio, Stefania Petrotta di Cronache di Gusto, Marco Timpanaro di Scirocco Fish Lab a Catania e Filippo Ventimiglia, chef del ristorante Quattro Venti.