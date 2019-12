A Gangi uno sportello della rete per la fertilità, nel 2020 anche incontri con gli studenti

Apre i battenti a Gangi uno sportello della rete per la fertilità che servirà allo svolgimento di attività di informazione, formazione, pubblicità e sviluppo. Per il 2020 sono previsti anche corsi di formazione per i giovani nelle scuole, incontri per genitori e professionisti del mondo sanitario e scolastico.

Lo sportello avrà sede, grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune e l'Asp, in un locale in via Convento dei Cappuccini.

"Il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno a marzo diventa operativo - dice il sindaco Francesco Migliazzo - . Un ringraziamento va al direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, che ha dato un segno concreto dell’impegno preso lo scorso 22 marzo, i miei ringraziamenti vanno anche alla dottoressa Rosaria Vena per l’impegno profuso nella programmazione delle attività e nel coinvolgimento delle varie realtà scientifiche, sociali e culturali che, in rete tra di loro lavoreranno".