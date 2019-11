Gangi-San Mauro Castelverde, due milioni per il ripristino della strada

Due milioni per il ripristino dell'asse viario che collega Gangi a San Mauro Castelverde. Ha avuto luogo stamani presso Palazzo Comitini un incontro sulla vicenda della Strada provinciale 52 e sulla SP 60. Erano presenti per la Città Metropolitana di Palermo il Sindaco Leoluca Orlando, la Capo di Gabinetto Anna Maria Mirto il Dirigente alla Viabilità Salvatore Pampalone e il Funzionario Elio Venturella, e per il territorio madonita il Sindaco di Gangi, Francesco Migliazzo, il Sindaco di San Mauro Castelverde, Peppino Minutilla e il Coordinatore tecnico Area Interna Madonie, Alessandro Ficile .

"Il Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando - si legge in una nota - ha raccolto l’appello dei rappresentanti del territorio madonita e si è assunto l’impegno di destinare agli interventi di ripristino dell’asse viario, ulteriori due milioni di euro che andranno ad aggiungersi ai due milioni messi a disposizione dai Programmi Finanziari Regionali. Questo atto è possibile anche grazie alla collaborazione con il Presidente della Regione Siciliana che ha istituito l’Ufficio Speciale di Progettazione che lavora in sinergia con l’Ufficio Tecnico della Città Metropolitana Ufficio che ha messo a disposizione per l’USP regionale anche gli esiti dei sondaggi geognostici espletati con decreto del Sindaco che a questo scopo ha impegnato 60 mila euro di fondi".