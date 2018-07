Dalla California alla Sicilia per le nozze d'oro: Gangi festeggia William e Mary Ann

Dalla California alla Sicilia con tutta la famiglia per festeggiare i 50 anni di matrimonio e riscoprire le proprie radici. Hanno scelto Gangi - il paese da dove agli inizi del ‘900 i genitori erano emigrati - per festeggiare il loro 50esimo anniversario di matrimonio William Henry Vena e sua moglie Mary Ann Tarantino. Entrambi settantunenni, sono arrivati nel Borgo più bello d’Italia accompagnati dai quattro figli (William, Antony, Michael e Nicolas) dalle nuore e dai nipoti (23 in tutto). Ad accoglierli i cugini siciliani, Maria e Santina Bongiorno con le rispettive famiglie. William è un ingegnere e Mary Ann è stata assistente del capo della polizia. Ora entrambi sono in pensione e tre dei quattro figli gestiscono un'azienda che produce prati artificiali con 12 filiali tra Stati Uniti e Cina.

La famiglia Vena ha voluto visitare Gangi e la casa degli antenati. In occasione delle nozze d'oro hanno voluto che fosse celebrata una messa al santuario dello Spirito Santo, a officiarla don Pino Vacca. Ad accoglierli anche il vicesindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello.