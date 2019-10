Il Gal Madonie incontra gli operatori turistici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue l’intensa attività di animazione del Gal Isc Madonie sui territori dei 5 Centri Stella. In questo mese di ottobre si terranno altri cinque incontri sia con operatori turistici già presenti sul territorio che con coloro che si accingono a presentare le domande di sostegno sulla sottomisura 6.2 e sull’operazione 6.4.c (Ambito 2). Scopo dei cinque incontri sarà quello di illustrare i contenuti del Bando relativo alla sottomisura 16.3, che ha una dotazione finanziaria di 150.000 euro. Si propone di favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori turistici e del turismo rurale, tour operator e microimprese erogatrici di servizi turistici che operano nel campo della valorizzazione del territorio. La sottomisura sostiene, con un contributo pari al 100% a fondo perduto, la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala, per esempio, tramite la creazione di pacchetti turistici e la messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale. Agli incontri, che avranno come modalità operativa quella “laboratoriale” che consentirà agli operatori presenti di partecipare attivamente all’elaborazione dell’idea progettuale, parteciperanno, in qualità di facilitatori, gli esperti di turismo rurale selezionati attraverso un bando pubblico dal Gal Madonie. Il termine di presentazione delle domande per accedere al finanziamento della sottomisura 16.3 è fissato al 9 dicembre 2019.

Gli appuntamenti si terranno: il 16 ottobre ad Isnello, alle ore 15,30, presso l’Osservatorio astronomico Gal Hassin dove l’esperto Matteo Fici parlerà di “Turismo esperienziale”, il 18 ottobre a Nicosia, alle ore 11,00, presso il Museo multimediale della montagna dove l’esperta Sabrina Leone affronterà il tema del “Turismo Sportivo – Turismo a misura di Famiglie con bambini – Pet Friendly”. Lo stesso giorno (18 ottobre) a Petralia Sottana, alle ore 16,00, presso il Centro culturale Assunta Rinaldi (attiguo al Museo Collisani) l’esperto Rosario Turrisi parlerà del “Turismo delle origini”. Il 22 ottobre a Caccamo, alle ore 10,30, presso il Castello, l’esperto Pierfilippo Spoto affronterà l’argomento “Turismo relazionale”; infine il 24 ottobre a Polizzi Generosa, alle ore 11,00, presso il Centro sociale C. A. Dalla Chiesa si terrà l’incontro sul “Turismo naturalistico” con Gianpiero Lodico. I centri stella coinvolti sono quelli di Castelbuono, Gangi, Bompietro, Alia e Caltavuturo.