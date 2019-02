E' morto il fratello di padre Puglisi: "Dopo tanto dolore potrà riabbracciare Pino"

Centro di accoglienza Padre Nostro in lutto: nella notte è morto Gaetano Puglisi, il fratello maggiore di don Pino. Aveva 88 anni. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle 10.30, nella Chiesa Madre in piazza Nuova a Castelvetrano. "Si è già riabbracciato con Pino, il fratello che tanto in vita ha pianto - afferma Maurizio Artale, il presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro - da quando la mafia lo uccise la sera del 15 settembre del 1993. Ora avrà più tempo per giocare e mangiare con Nicolino, un altro fratello morto all'età di 15 anni per una malformazione al cuore".

Di Gaetano Puglisi si parla nel libro scritto da Fulvio Scaglione e dai fratelli di don Pino, Geateno e Francesco. E' quest'ultimo ha raccontare nel testo il dolore straziante che il fratello maggiore aveva ancora nel suo cuore per la morte del Beato, ma anche la tempra del capofamiglia e l'umorismo che lo accomunava al fratello Pino.

"Suo padre e sua madre - conclude Artale - sono in festa nel riabbracciare il figlio che li ha aiutati, quindi non piangiamolo più di tanto perchè egli continuerà a sorriderci da lassù con tutti loro. Ai suoi familiari e a quanti lo hanno conosciuto va il nostro abbraccio fraterno".