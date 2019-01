Addio a Gaetano D'Agostino, morto il fondatore della fabbrica di argenti di Brancaccio

E' morto Gaetano D'Agostino, fondatore dell'omonima fabbrica di argenti di Brancaccio. Si tratta di una delle attività storiche di Palermo. D'Agostino aveva compiuto 91 anni lo scorso 7 gennaio.

Una vita, la sua, spesa per l'azienda. Nel 2011, sotto il peso delle difficoltà economiche, aveva messo in mobilità i dipendenti ma non voleva arrendersi. Tanto da comprare un'intera pagina del Giornale di Sicilia per chiedere aiuto alle istituzioni. "Il 'Cocciuto’ D’Agostino Gaetano - scriveva nell'appello rivolto al presidente della Repubblica, a Silvio Berlusconi, a Raffaele Lombardo e all'allora presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia - chiede con tutta la sua forza un aiuto per riesumare la sua azienda, anche un prestito d’uso per acquistare l’argento potrebbe metterlo nelle condizioni di riprendere la produzione”.