Formazione, un palermitano tra i cento studenti selezionati per "The Future Makers"

C'è anche un palermitano tra i protagonisti della terza edizione di “The Future Makers”, il percorso di formazione che vedrà la prima fase da lunedì 14 a giovedì 17 maggio negli uffici di BCG Milano. Quattro giorni di confronto e riflessione, guidati da oltre 30 esperti di BCG e autorevoli relatori, come il fondatore di Candy Crush Riccardo Zacconi, gli amministratori delegati di Eni e Kiko Claudio Descalzi e Cristina Scocchia, il direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas Alberto Mantovani, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e molti altri.

L’obiettivo di “The Future Makers” è contribuire alla formazione delle giovani generazioni, i leader del futuro, e offrire loro un’occasione di incontro e scambio con i rappresentanti della business e social community italiana e internazionale. Con il supporto dei rettori, cento studenti sono stati selezionati da Nord a Sud non solo sulla base del loro curriculum scolastico, ma anche della loro passione, della capacità di introspezione e comprensione dei grandi fenomeni.

A rappresentare Palermo sarà Gabriele Contino, 23 anni, maturità classica al liceo Meli e laurea in Economia e finanza alla Bocconi di Milano, dove sta frequentando un master in International business management erogato in partnership con Fudan University di Shanghai, che ha ospitato buona parte del corso. Con lui, dalla Sicilia, anche Marianna Samiani, 23 anni, anche lei diplomata in un liceo classico, il Maurolico di Messina, e in seguito laureata in Ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, specializzazione che sta approfondendo nella stessa città all’Escp Europe business school, con un master in Business management che prevede semestri anche a Parigi e Madrid.