Furto al vivaio comunale, rubato il mezzo utilizzato per la potatura degli alberi

Rubati un mezzo con cestello e due motoseghe dal vivaio comunale. I ladri sono entrati nella notte tra il 16 e il 17 novembre scorsi nella struttura che si trova all’interno del parco della Favorita portando via un Piaggio Porter Maxxi e i due attrezzi. A constatare il furto i carabinieri contattati dal personale comunale che ha poi presentato denuncia. “Il furto - si legge in una nota del Comune - crea un grave danno al servizio di potatura dato che il mezzo era utilizzato per la potatura in altezza delle alberature cittadine”.