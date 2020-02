Carabiniere libero dal servizio vede ladro che svaligia villa, lo insegue e lo arresta

Ha notato dei movimenti anomali all'interno di una villetta mentre guidava la sua auto. Così ha fermato la sua corsa, ed è sceso dalla macchina per vederci chiaro. Un'intuizione che si è rivelata esatta: dopo i controlli infatti un carabiniere che era libero del servizio ha arrestato un uomo in flagranza di reato di 31 anni per furto in abitazione. E' successo nei giorni scorsi a Casteldaccia, nella villetta di un palermitano. A finire in manette è stato un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza (G.S. le sue iniziali).

Il carabiniere si è avvicinato all’ingresso dell’abitazione e ha notato che all’interno c'era il 31enne. Quindi ha contattato immediatamente il 112 mettendosi all’inseguimento del ladro a piedi. "Nello stesso frangente - spiegano dal comando provinciale - il carabiniere ha fornito contestualmente alla centrale operativa continue indicazioni sulla sua posizione tanto da consentire ai colleghi della stazione di Casteldaccia di bloccarlo e trarlo in arresto".

Il malvivente - si tratta di un uomo di Casteldaccia - a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di rubinetteria e vari attrezzi da lavoro rubati, poco prima, all’interno della villetta. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese e il 31enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, un 76enne palermitano.