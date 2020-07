Furto in una villa a Mondello, rubati bracciali e collane per migliaia di euro

Furto di gioielli in una villa a Mondello. Il proprietario di un immobile che si trova in via dell’Ulivo, nella zona di Valdesi, ha chiamato stamattina la polizia segnalando un’intrusione al termine della quale i ladri sono scappati con orecchini, bracciali e collane del valore di diverse migliaia di euro.

Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, poi è toccata ai colleghi della Scientifica che hanno eseguito un sopralluogo per individuare eventuali tracce utili per le indagini come impronte digitali, bulbi piliferi o altro ancora.

Il proprietario di casa è stato invitato, dopo aver fatto un inventario dettagliato dei preziosi rubati, a sporgere denuncia negli uffici del commissariato di Mondello. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona che potrebbero aver ripreso i ladri mentre si allontanavano.