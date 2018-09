Ruba l'auto della zia per andare a saccheggiare villetta a Fraginesi: preso

Ruba l'auto della zia per andare a saccheggiare una casa di villeggiatura a Fraginesi, la periferia residenziale di Castellammare del Golfo. Un ragazzo di 17 anni di Partinico (P.S. le iniziali), volto noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dai carabinieri e denunciato. Si tratta di uno degli autori del furto messo a segno in un'abitazione presa in affitto da alcuni turisti.

Il colpo aveva fruttato al baby ladro e ai suoi complici un bottino di circa 20 mila euro tra soldi, preziosi e oggetti vari. Ad incastrare il giovane è stata l’auto utilizzata per la scorribanda, intestata ad un’anziana zia di Palermo, ma di fatto utilizzata dal 17enne di Partinico. Ora è caccia agli altri componenti della banda. La donna palermitana ha raccontato agli inquirenti che la sua auto quel giorno era in mano al proprio nipote.

L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri del comando di Castellammare del Golfo dopo serrate indagini effettuate anche dai colleghi della compagnia di Alcamo. Al giovane partinicese è stato contestato il reato di furto in abitazione. Indagini in corso per accertare se il 17enne si è reso responsabile di altri furti commessi in zona.

"Considerato che contrada Fraginesi è un'affollata località di villeggiatura - spiegano i carabinieri - sono stati predisposti giornalmente degli appositi servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale. Grazie alla particolare attenzione delle forze dell’ordine il numero di reati consumati a Castellammare del Golfo durante la stagione estiva è diminuito drasticamente".