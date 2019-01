Padre e figlio ladri di Playstation: ripuliscono chioschetto di via Duca della Verdura, arrestati

Sono arrivati in via Duca della Verdura a bordo di una moto Bmw rubata e in un amen hanno ripulito il "chioschetto del videogioco", l'edicola di fronte a Cammarata Sport in via Duca della Verdura, ad angolo con via Marchese di Villabianca. Poi l'intervento della polizia: padre e figlio sono finiti in manette dopo avere messo a segno il furto mercoledì notte.

I due avevano rubato numerose PlayStation, PlayStation Vita, Nintendo Wii e circa 50 giochi, oltre ai soldi che erano custoditi nelle casse. Qualcuno ha però ha visto tutto e ha segnalato l'assalto al chioschetto dei due al 113. Alla vista della polizia padre e figlio hanno lasciato la moto per terra e si sono dati a fuga dividendosi in strade diverse.

Gli agenti delle volanti dopo un lungo inseguimento a piedi però sono riusciti a bloccarli ed ammanettarli. Recuperata sia la refurtiva, sia i soldi che gli attrezzi e le torce utilizzate per compiere il furto. Il pm ha disposto la direttissima per giudicare padre e figlio. La moto usata per compiere l'assalto sarebbe stata rubata qualche sera prima.